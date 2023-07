Licitação para obras do corredor de ônibus Amador Bueno da Veiga, Zona Leste de São Paulo, recebe cinco propostas

Primeira fase da concorrência foi realizada nessa quinta-feira (27) após ter sido liberada pelo Tribunal de Contas do Município

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de São Paulo publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 28 de julho de 2023, a Ata da sessão pública da concorrência destinada à reforma do corredor de ônibus da Av. Amador Bueno da Veiga, na zona Leste.

A licitação estava suspensa pelo TCM (Tribunal de Contas do Município) desde o início de março e foi retomada após liberação do órgão, publicada em 22 de junho passado. (Relembre)

A sessão pública, realizada nessa quinta-feira (27), recebeu propostas de cinco participantes, entre consórcios e empresas.

A SPObras, da prefeitura de São Paulo, estipulou o valor referencial da licitação em R$ 65,6 milhões.

Veja a relação dos participantes com as respectivas propostas apresentadas:

Consórcio Corredor Amador Bueno – Arvek / Gestor = R$ 62.053.437,44

Consórcio Corredor Amador Bueno – Triade / Era Técnica = R$ 62.649.203,53

Consórcio Corredor Amador Bueno – Versátil / Paulitec = R$ 64.300.196,78

FBS Construção Civil e Pavimentação S/A = R$ 64.666.759,71

Transvias Construções e Terraplenagem Ltda = R$ 60.026.918,43

A sessão foi suspensa para análise e julgamento das propostas comerciais, e a partir de agora tem início o prazo recursal.

Promessa antiga, a reforma do corredor deve ampliar a capacidade e a velocidade dos transportes naquela região da zona Leste.

O traçado do corredor Amador Bueno da Veiga, de 5 quilômetros de extensão, inicia-se no encontro da Rua Dr. João Ribeiro com a Praça Micaela Vieira e segue até o cruzamento das Avenidas Dom Helder Câmara e Calim Eid, com término na Avenida São Miguel.

A autarquia explica as intervenções previstas nas obras, que serão assumidas pela licitante que vencer o processo licitatório:

As futuras intervenções abrangem a troca do pavimento rígido na faixa do corredor, recapeamento flexível nas faixas de tráfego geral, melhoria na acessibilidade dos passeios e cruzamentos, adequação e renovação da sinalização viária, melhorias na drenagem viária, adequação da arquitetura das paradas de ônibus, implantação de instalações elétricas das paradas de ônibus, paisagismo, implantação de vala técnica para o sistema de operação do corredor, adequação da iluminação pública, ajustes e remanejamento de interferências das redes de telecomunicação para adequação das áreas para o projeto, além do remanejamento de postes para melhoria da acessibilidade. O orçamento referencial das obras é de R$ 65,6 milhões, com prazo de execução de 12 meses a partir da data da ordem de serviço.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes