Gratuidade nos ônibus de Gramado (RS) termina neste fim de semana (29 e 30)

Projeto Tarifa Zero será implementado novamente nos meses de novembro e dezembro

LUANA COUTINHO

A prefeitura de Gramado, no Rio Grande do Sul, implementou a tarifa zero nos ônibus municipais durante todos os fins de semana deste mês de julho. A gratuidade nas viagens termina no próximo domingo, 30 de julho de 2023.

A medida permitiu que moradores da cidade e turistas pudessem circular utilizando o transporte coletivo sem pagar a tarifa. O Projeto Tarifa Zero entrará em vigor novamente nos meses de novembro e dezembro deste ano.

De acordo com dados da administração municipal, houve aumento no número de usuários de ônibus neste mês. No primeiro fim de semana de julho, mais de 3.100 pessoas aproveitaram a gratuidade e no quarto fim de semana foram 3.648 passageiros.

“Estamos muito satisfeitos com o sucesso da Tarifa Zero no transporte público durante esse mês. Essa iniciativa trouxe benefícios significativos para a comunidade, incentivando o uso do transporte coletivo e aliviando o trânsito da cidade”, destaca o prefeito Nestor Tissot.

A prefeitura de Gramado continua incentivando o uso do transporte público coletivo como alternativa para a popular se deslocar pelo município.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte