Está no ar o segundo episódio do Podcast do Transporte: o incentivo permanente para a compra de ônibus é bom para todos?

Ouvimos especialistas, fabricantes, operadores e autoridades que analisaram os efeitos de uma política perene de incentivo

Começou com uma entrevista do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin dizendo que o governo está estudando a possibilidade de transformar em política permanente os incentivos fiscais para a compra de ônibus da medida provisória 1175, atento aos aumentos de custos da transição para a tecnologia euro6, mais moderna e menos poluente.

Os fabricantes esperavam uma movimentação parecida, já que o programa Renovar de Frotas rodoviárias já está em andamento. Para o presidente da Fabus, Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus, Ruben Bisi, ainda sem a confirmação de como funcionaria a mudança nos incentivos, estima que seja o resultado de uma junção das duas iniciativas. Ele avalia que o “indutor” deste processo não será desoneração, mas uma fração da antecipação do aumento previsto no diesel.

O Podcast do Transporte também foi ouvir especialistas para analisar outros efeitos de uma política perene de incentivo à compra de ônibus. A pesquisadora da Fipe e doutora pela FGV, Ana Paula Paulino, reconhece as vantagens para o meio ambiente e para a inovação dos incentivos, mas chama a atenção para o resguardo dos princípios da reforma tributária que está em andamento. Também considera necessário que os benefícios estimulem o avanço na inovação da indústria brasileira, para que os produtos saiam ao mercado atualizados, porém a preços menores.

O professor Antônio Carlos de Moraes da PUC-SP considera positivas medidas contracíclicas, que incentivem a indústria e o emprego, considerando que boa parte do planeta está passando por um processo de desindustrialização, “com exceção da China e, em parte, da Índia”. Ele disse ao Podcast do Transporte que o problema não é o cidadão comprar um carro, mas a questão é ele decidir deixá-lo em casa por entender que o transporte público é mais favorável o que, de acordo com o professor, não é o que acontece hoje.

Ainda neste episódio do Podcast do Transporte estreia o nosso correspondente na Itália, Marco Balzi, contando como funcionam os transportes públicos por lá. Na Itália, as viagens entre cidades acontecem majoritariamente por trilhos, mas a situação também apresenta problemas…

Para ouvir este episódio, clique em www.podcastdotransporte.com.br.