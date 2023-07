Avenida Aricanduva, na Zona Leste da capital paulista, tem interdição total da pista lateral para realização de obras de expansão da Linha 2-Verde do Metrô

Bloqueios começam nesta sexta-feira (28) e devem durar 60 dias

A pista lateral da avenida Aricanduva será totalmente interditada, no sentido da Marginal Tietê, a partir das 22h desta sexta-feira, 28 de julho de 2023. Os bloqueios serão feitos para realização de serviços de tratamento de solo, para expansão da Linha 2-Verde do Metrô.

No trecho entre as ruas Rodeio e Tenente Coronel Soares Neiva o tráfego será totalmente bloqueado para os veículos, enquanto as obras estiverem em andamento. O prazo estimado é de 60 dias.

As linhas de ônibus que atendem o local deverão utilizar a alça de acesso para a pista central da avenida Aricanduva, na altura da rua Rodeio, depois retornam à pista local utilizando o acesso provisório localizado junto ao canteiro central, após a rua Tenente Coronel Soares Neiva. O ponto de ônibus deste trecho será remanejado temporariamente.

Os demais veículos que trafegam pela via deverão fazer o mesmo trajeto que os ônibus. Já os pedestres devem circular pelo caminho segregado, junto ao canteiro central.

Outra mudança será a alteração de direção de tráfego na rua Tenente Coronel Soares Neiva, entre as avenidas Ibiúna e Aricanduva, que vai operar em sentido único, seguindo apenas em direção à avenida Aricanduva.

Quem passa pela região terá orientação sobre as mudanças por comunicação visual e de solo. Equipes de engenharia de operação da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e do Consórcio Construtor vão acompanhar as alterações.

Veja as linhas de ônibus que terão alteração na circulação:

3722/10 – Cohab José Bonifácio – Metrô Penha

3761/10 3A. Divisão – Metrô Carrão

3773/10 Res. Sta. Bárbara – Metrô Carrão

407E/10 Jd. Sto. André – Metrô Carrão

407G/10 Jd. Nova Vitória – Metrô carrão

407I/10 Conj. Manoel da Nóbrega – Metrô Bresser

407I/21 Conj. Manoel da Nóbrega – Metrô Tatuapé

407K/10 Term. São Mateus – Metrô Carrão

407N/10 Term. Cid. Tiradentes – Metrô Penha

4210/10 Term. Cid. Tiradentes – Term. Pq. D. Pedro II

4311/10 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II

4313/10 Term. Cid. Tiradentes – Term. Pq D. Pedro II

4314/10 Inácio Monteiro – Term. Pq. D. Pedro II

Luana Coutinho para o Diário do Transporte