VÍDEO: Operação da Prefeitura de Belo Horizonte (MG) retira ônibus do transporte coletivo de circulação após múltiplas autuações

Veículos operavam sem autorização de tráfego; ação ocorreu em três bairros da capital mineira

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta quinta-feira, 27 de julho de 2023, a Prefeitura de Belo Horizonte (MG), Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumob) e Guarda Municipal realizaram uma nova operação de fiscalização nos ônibus que operam no sistema de transporte coletivo da capital mineira.

Os órgãos abordaram seis veículos, sendo dois deles recolhidos para a garagem por não portarem autorização de tráfego.

Nas 19 autuações durante a fiscalização, houve registros de elevador com defeito, freio de porta com mau funcionamento, falta de luz de seta, luz de freio e farol com defeito.

A operação ocorreu nos bairros São Geraldo, na Região Leste, Goiânia e Estação São Gabriel, na Região Nordeste.

Desde a última semana de maio, um total de 218 veículos foram abordados, com 247 autuações sendo aplicadas perante o Regulamento do Transporte Coletivo, além de 33 autuações pelo Código de Trânsito Brasileiro. Até o momento, 16 ônibus foram encaminhados ao pátio do Detran do município.

Confira o vídeo que mostra a operação nesta quinta (27):

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte