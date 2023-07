Transcorp, de Ribeirão Preto (SP), adquire 150 ônibus Caio Apache Vip

Empresa é uma das responsáveis pela operação das linhas urbanas e intermunicipais da cidade

ALEXANDRE PELEGI

A Transcorp Transportes Coletivos adquiriu 150 unidades do ônibus urbano Apache Vip.

A empresa responde pela operação das linhas urbanas e intermunicipais de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, um dos grandes polos tecnológicos do Brasil.

De acordo com a fabricante, todas as unidades são zero km e pertencem à quinta geração do Apache Vip.

Na última quarta-feira, 26 de julho de 2023, Alessandro Hirata, secretário da Casa Civil, e Marcelo Galli, diretor superintendente e de trânsito, visitaram o parque fabril da Caio, unidade Botucatu, SP.

Os representantes da prefeitura municipal queriam mostrar à população os modernos ônibus que começarão a ser entregues à cidade a partir do dia 31 de julho.

A previsão é que os novos ônibus estejam 100% em operação até o final de 2024.

Além dos gestores públicos estavam os diretores de transportes, José Araújo e Reinaldo Lapate. Também estiveram presentes representantes de empresas responsáveis pela operação do transporte coletivo da cidade.

O CEO e vice-presidente comercial do Grupo Caio, Paulo Ruas, ao lado do vice-presidente industrial do Grupo Caio, Maurício Cunha, recepcionou a todos, na companhia do diretor industrial do Grupo, Wilson Antonio Cavalari. O gerente nacional de vendas da Caio, José Gildo Vendramini, participou do encontro ao lado de gestores de áreas como Produção, Engenharia, Marketing e Qualidade.

“A população de Ribeirão Preto irá receber o que há de mais moderno em transporte coletivo. O Apache Vip, modelo escolhido para compor a frota da cidade, agrega qualidade, solidez estrutural, tecnologia segurança e conforto”, pontuou Maurício Cunha durante o encontro.

A visita foi coordenada pelo gerente nacional de vendas da Caio, José Gildo Vendramini (Zezinho) e organizada pelo departamento de Comunicação e Marketing e contemplou reuniões, vistoria nas unidades produzidas, tour pela unidade fabril e recepção no restaurante da empresa.

APACHE PRODUZIDOS

Os novos ôbnibus que irão modernizar a frota da Transcorp têm capacidade média de lotação para 80 pessoas, dependendo do chassi encarroçado.

A Caio informa que os Apache Vip produzidos para Ribeirão Preto são totalmente acessíveis, com elevadores automáticos, poltronas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), mobilidade reduzida e idosos, além de box para cadeirantes e pessoa com deficiência visual acompanhada de cão-guia.

O salão interno é amplo, característico da atual geração do Apache Vip, e possui itens que proporcionam mais comodidade e conforto, como assentos totalmente estofados, ar condicionado e vidros com barreira aos efeitos solares na cor fumê.

Itens de tecnologia embarcada como tomadas USB para recarga de dispositivos móveis e sistema wi-fi, compõem os novos ônibus. Também contam com sistema multiplex, que identifica possíveis falhas na parte operacional e elétrica dos veículos, garantindo uma viagem segura aos passageiros.

Os Apache VIP saem de fábrica prontos para a instalação de microcâmeras, rádio, catracas, validadores eletrônicos e demais equipamentos para o gerenciamento de frota.

Os itinerários são em Led e foram posicionados em pontos estratégicos da carroceria, para facilitar a visualização das linhas.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes