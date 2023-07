Prefeitura de Uberlândia (MG) coloca nova linha de ônibus em circulação para atender moradores do bairro Luizote de Freitas IV

Mudança é feita para ampliar a integração do transporte municipal na região

LUANA COUTINHO

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) de Uberlândia (MG) vai disponibilizar nova linha de ônibus para atender os moradores do bairro Luizote de Freitas IV, a partir deste sábado, 29 de julho de 2023. A nova linha será A408 – Terminal Planalto Luizote de Freitas IV.

Com o início das operações da nova linha na região, a Settran vai alterar o itinerário da linha I741, que passa a se chamar Terminal Dona Zulmira – Terminal Planalto (Via Luizote/Mansour). Pelo novo trajeto, a I741 deixará de atender o bairro Luizote de Freitas IV e, no sentido da volta, seguirá pelos condomínios Parque Trilhas do Paraíso e Parque Trilhas do Sol.

De acordo com a secretaria, o objetivo da mudança é ampliar a integração do transporte municipal no bairro.

As alterações e os novos trajetos podem ser consultados no site da Prefeitura de Uberlândia.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte