Prefeitura de Macaé (RJ) monta esquema especial de transporte para atender quem vai à Expo Macaé

Coletivos ligam o Terminal Central ao Parque de Exposição Latiff Mussi Ramos

ARTHUR FERRARI

A cidade de Macaé, no Rio de janeiro, se prepara para receber a aguardada Expo Macaé 2023, e a Coordenadoria de Transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana anunciou um plano especial para garantir a mobilidade dos participantes durante os dias do evento.

Segundo a prefeitura, linhas especiais de ônibus serão disponibilizadas, conectando o Terminal Central ao Parque de Exposição Latiff Mussi Ramos, e atenderão os usuários tanto durante o dia quanto à noite, proporcionando uma integração eficiente e distribuição do transporte para outros bairros.

A operação especial teve início na quarta-feira, 26 de julho de 2023, quando começaram as festividades em comemoração ao aniversário de 210 anos de Macaé, que se estende até o domingo (30), abrangendo todo o período da Expo Macaé 2023.

Para facilitar a locomoção da população e dos visitantes durante esse período, todas as linhas do Terminal Central estarão em pleno funcionamento durante a noite, assegurando que os meios de transporte estejam disponíveis de forma contínua e acessível para todos. Além disso, fiscais de transporte estarão atuando diariamente durante o evento, garantindo o bom atendimento ao público e a conformidade com as normas de segurança.

Para melhor aproveitar o evento e evitar transtornos no trânsito, a recomendação é que a população dê preferência ao transporte público, táxis ou carros de aplicativos. Serão disponibilizadas sinalizações orientativas para ajudar os usuários e motoristas a identificarem os locais permitidos para embarque e desembarque.

