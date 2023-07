Prefeitura de Jandira instala gradis metálicos próximo ao terminal de ônibus e à estação de trens metropolitanos

Objetivo é proporcionar mais segurança viária na região

Com o objetivo de garantir a segurança dos pedestres e aprimorar a mobilidade urbana da cidade, a Prefeitura de Jandira (SP), por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Transportes, está instalando gradis metálicos ao longo dos trechos próximos ao terminal de ônibus e à estação de trens metropolitanos do município.

De acordo com a prefeitura a adoção dos gradis tem como objetivo aumentar a segurança viária na região. Com a instalação dessas barreiras físicas, a gestão municipal busca proporcionar maior segurança aos pedestres e incentivá-los a atravessar na faixa de forma adequada e segura.

“O principal objetivo da intervenção é dar mais segurança aos pedestres, estimulando-os a atravessar na faixa”, assegurou Alexandre Jurcovichi, secretário de Mobilidade Urbana e Transportes.

O aumento significativo do fluxo de pedestres ao longo dos anos, especialmente nas imediações do terminal de ônibus e da estação de trens metropolitanos, tornou esses pontos fundamentais para o transporte público local e regional. Diariamente, uma grande quantidade de pessoas circula por essas áreas, o que torna essencial a implementação de medidas que assegurem a segurança de todos os usuários das vias, sejam moradores, trabalhadores ou visitantes.

Além disso, a iniciativa também tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do respeito às faixas de pedestres e ao cumprimento das normas de trânsito. Através da sinalização visual fornecida pelos gradis e do estímulo ao uso das faixas, a Prefeitura de Jandira busca fortalecer a cultura de respeito e cooperação no trânsito, contribuindo para a prevenção de acidentes.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte