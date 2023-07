Motorista de ônibus municipal de São Caetano do Sul (SP) é flagrado ao celular enquanto dirige

Caso aconteceu na tarde de quarta (26), no bairro Santa Paula

ARTHUR FERRARI

Um motorista de um ônibus do transporte coletivo municipal de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, foi flagrado ao celular enquanto dirigia o veículo de prefixo 1216 na tarde de quarta-feira, 26 de julho de 2023, por volta das 17h25.

A foto do flagrante foi tirada por um leitor do Diário do Transporte, que utilizava o serviço no bairro Santa Paulo.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São Caetano do Sul disse que Secretaria de Mobilidade Urbana vai identificar o motorista, que será chamado para ter sua versão do caso ouvida.

Segundo a VIPE (Viação Padre Eustáquio), responsável pelo motorista e coletivo em questão, o funcionário foi advertido por escrito e orientado a cumprir as normas de trânsito vigentes.

Veja a nota da prefeitura na íntegra:

A Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) recebeu as fotos e, a partir do momento em que for identificado que realmente é um motorista da empresa (VIPE), ele será chamado para ser ouvida sua versão no caso.

Existem várias possibilidades no caso de infração do motorista: participar de um dos cursos de capacitação que a empresa realiza constantemente para os motoristas que transgridem regras de comportamento durante o trabalho, advertência ou suspensão, de acordo com o regimento interno disciplinar.

Nota da VIPE

Apuramos e informamos que o motorista foi devidamente advertido por escrito e orientado a cumprir as normas de trânsito.

O motorista será fiscalizado.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte