Marcopolo participa do Seminário Nacional NTU 2023 expondo seu ônibus totalmente elétrico, o Attivi Integral

Micro-ônibus Volare Fly 10 Urbano também está disponível para o público

Para apresentar as suas soluções para o futuro da mobilidade urbana e as novas tecnologias adotadas para um transporte de passageiros cada vez mais sustentável e eficiente, a Marcopolo participará do Seminário Nacional NTU 2023. A fabricante vai expor o Attivi Integral, seu ônibus 100% elétrico, e o micro-ônibus Volare Fly 10 Urbano, o modelo com a maior capacidade para o transporte de passageiros do segmento.

“O Seminário Nacional NTU é muito importante para a indústria brasileira do ônibus, sendo referência no debate do futuro da mobilidade. Dada à sua relevância não poderíamos deixar de marcar a nossa presença, com produtos projetados para atender aos desafios atuais do transporte urbano”, destaca Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais Mercado Interno e Marketing da Marcopolo. Segundo ele, o segmento de urbanos acompanhou a retomada da indústria brasileira de ônibus e vem apresentando um bom ritmo de renovação de frota, com os operadores optando por veículos mais modernos e com maior valor agregado.

“Os veículos equipados com avançadas tecnologias farão parte do futuro do transporte. A eletromobilidade se fará cada vez mais presente nos próximos anos e várias cidades brasileiras vão adotar veículos com baixa ou zero emissões, como os elétricos. Estamos atentos a essa tendência e temos já em produção o Attivi Integral, além de outros modelos com chassis de parceiros”, explica o executivo.

O Seminário Nacional NTU 2023 terá como tema “Um Novo Marco para o Transporte Público Urbano de Passageiros”. O evento presencial em Brasília e com transmissão on-line e é direcionado a empresários, entidades de classe, especialistas e representantes do Legislativo e do Executivo, das três esferas de governo para debater medidas que promovam o crescimento do setor, colocar o transporte público brasileiro em um novo patamar.

Attivi Integral

O Attivi Integral é um modelo padron e tem 12,95m de comprimento, capacidade para 60 passageiros em pé e 25 sentados. Apresentado em 2022, o ônibus é o primeiro modelo da Marcopolo com chassi próprio, produzido na fábrica de Ana Rech, em Caxias do Sul, e faz parte do projeto de descarbonização da empresa.

“O Attivi integral é um modelo que conta com a aplicação da tecnologia nacional e o conhecimento da engenharia brasileira, sem deixar de lado a expertise mercadológica das sete décadas de atuação da Marcopolo, reproduzindo a segurança e confiabilidade”, diz Ricardo Portolan. O modelo possui mais da metade de componentes nacionais em chassi e carroceria, e obteve o selo de 100% produto nacional pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), além de apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para o desenvolvimento do projeto.

O carregamento das baterias é feito entre duas e quatro horas e sua autonomia é de até 250 quilômetros. Sem emissão de CO2 e baixa emissão de ruídos, o ônibus elétrico é considerado o futuro da mobilidade nas grandes cidades e é uma das principais agendas do transporte para os próximos anos, dentro do compromisso de reduzir a emissão de poluentes.

Volare Fly 10 Urbano

O Volare Fly 10 Urbano é o modelo com a maior capacidade de passageiros do mercado nacional em seu segmento. Possui amplo espaço interno, melhor circulação no corredor e capacidade para até 38 passageiros sentados, dependendo da configuração interna, o que faz o modelo ideal para o serviço de transporte urbano, pois proporciona ainda mais o conforto e a segurança para os usuários e eficiência e baixo custo operacional para os operadores, com grande economia de combustível, cerca de 35% menor se comparado a um ônibus convencional.

O Fly 10 Urbano foi lançado em 2021, reforçando a posição da marca em relação aos demais modelos disponíveis para o segmento. Com foco no desenvolvimento de soluções para as necessidades dos operadores de transportes e clientes, o Fly 10 conquistou o mercado, sobretudo nos segmentos Urbano e de Fretamento, por proporcionar mais conforto e espaço para os passageiros e maior eficiência operacional.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte