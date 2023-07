Estação Varginha da Linha 9-Esmeralda deve ser entregue até outubro

Local será a nova parada mais ao sul de São Paulo e está na fase final de construção civil



WILLIAN MOREIRA



O presidente da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), Pedro Moro, concedeu entrevista para a mídia especializada em transportes nesta quarta-feira, 26 de julho de 2023, atualizando o andamento de alguns projetos, inclusive da estação Varginha da Linha 9-Esmeralda.



De acordo com Moro, a construção da nova estação localizada na Zona Sul de São Paulo será entregue entre os meses de setembro e outubro deste ano, aumentando a extensão de atendimento da linha 9.



Além da estrutura da estação, o acesso sul com uma nova rua, inclusive para atender o transporte por aplicativo e automóveis, será liberada junto, mas as obras no entorno continuam normalmente.



Entre os trabalhos, está a construção de um novo viaduto para ligar a avenida que está no caminho dos trilhos após a estação de um lado ao outro, eliminando a interferência viária e permitindo a ligação da estação com o pátio de estacionamento dos trens.



“É agora para este semestre, com certeza. A gente está trabalhando entre setembro e outubro tentar fazer a entrega. Tem alguns pontos por conta de sistema que ainda tem alguns equipamentos pra chegar, a obra civil está praticamente concluída, a gente está finalizando algumas coisas técnicas, e nossa expectativa é entre setembro e outubro entregar a estação para funcionar”, disse o presidente da CPTM.

“O viaduto fica mais final do ano, ele tem uma uma sequência de implantação porque você mexe demais com aquele viário. Então agora o viaduto está bem adiantado, ela deve finalizar agora em agosto o principal [trecho principal], mas não as alças ainda de acesso pra você desviar o trânsito para o viaduto e poder fazer a ligação [da via férrea] com o pátio também que vai ser construído depois da estação. Então cê tem um esvaziamento de de atividades de cronograma lá pra fazer primeira coisa que vai ficar pronto agora no segundo semestre que a gente vai entregar é a estação, a operação da estação com viários da lateral do acesso que eles chamam acesso sul, acho que é o acesso sul principal e aí depois você vai faseando, vai ter o acesso o acesso norte na na sequência.”, completa Moro.



O complexo contará também com um terminal de ônibus para receber linhas urbanas de São Paulo gerenciadas pela SPTrans, que permitirão ao passageiro que mora mais ao sul da cidade chegar à estação e ter conexão com o sistema de trens.



Na terça (25), segundo Moro, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) liberou a licença para a instalação dos canteiros de obras.



“O terminal de ônibus é para final do ano que vem. A gente estava pendente da licença de instalação para iniciar. Os projetos estão todos finalizados, aprovados, a parte de estrutura metálica já está até encomendada pela construtora e licença de instalação foi liberada ontem pela CETESB. Então agora a obra vai deslanchar.”



Atualmente a Linha 9-Esmeralda tem a sua operação e administração concedida para a iniciativa privada, à ViaMobilidade, porém a responsabilidade pela construção de novas estações e trechos é do Estado de São Paulo, por meio da estatal ferroviária, a CPTM.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte