Auto Viação 1001 completa 75 anos e destaca pontos altos de sua história

Ao todo, empresa do transporte rodoviário de passageiros atende a 129 cidades nas regiões Sul e Sudeste do país

Nesses 75 anos de existência, a Auto Viação 1001, referência no transporte rodoviário de passageiros, passou por um processo evolutivo com iniciativas pioneiras em tecnologia, design e conforto, colocando os clientes sempre no centro de suas decisões. Com as constantes melhorias, a empresa conseguiu manter uma experiência de viagens cada vez mais qualificada e moderna.

Grande parte de suas operações se concentram no Rio de Janeiro, estado em que foi fundada e origem de Jelson da Costa Antunes, empresário e idealizador da companhia. Ao todo, são 129 cidades atendidas nas regiões Sul e Sudeste do país, sendo Rio de Janeiro, Cabo Frio, Búzios, Niterói, Campos dos Goytacazes e Macaé os principais destinos.

“Temos orgulho de fazer parte do desenvolvimento do Rio de Janeiro, esse estado que é força motriz do turismo e da cultura brasileira. Estamos preparados para seguir nessa jornada por mais 70 décadas, com novas tecnologias e soluções, mas sempre com o mesmo objetivo: conectar lugares e pessoas, por meio das viagens de ônibus”, comenta Leandro Zulião, diretor Operacional e Comercial do Grupo JCA.

Confira os principais marcos que a empresa trouxe para o segmento durante sua trajetória:

Um homem, um ideal

Com apenas 19 anos de idade, Jelson da Costa Antunes iniciou sua jornada no setor rodoviário com um único ônibus. Entre os anos 40 e 60, a operação foi ganhando corpo com a aquisição de diversas companhias, entre elas a antiga 1001. A integração da marca propiciou um salto para o empreendimento de Antunes, que resolveu integrar todas as operadoras em uma só, dando origem à marca que é, até hoje, a maior de transporte rodoviário do Rio de Janeiro: a Auto Viação 1001.

Crescimento e nova sede

O período de grandes construções no Rio de Janeiro nos anos 70, como estradas de grande porte e a Ponte Rio-Niterói, possibilitaram a ampliação das operações da Auto Viação 1001 e investimentos em diversos negócios, como a inauguração de uma sede para a empresa, em Niterói. O complexo de 50 mil m2 é referência em modernidade até hoje e, atualmente, emprega cerca de 2.830 funcionários, colaborando com o desenvolvimento e economia local.

Modernização e fundação do Grupo JCA

Nos anos 90, é fundado o Grupo JCA, hoje uma das maiores companhias do transporte rodoviário de passageiros do Brasil, do qual a Auto Viação 1001 faz parte. Nos anos seguintes, a empresa acompanhou a modernidade e os avanços tecnológicos que chegaram para ficar no setor de transporte rodoviário de passageiros. Atualmente, oferece soluções como a venda de passagens em canais digitais (site e WhatsApp) e embarque com uso de bilhete de passagem eletrônico (BPE), melhorias práticas para os usuários, que carregam um legado sustentável. Também é parceira do primeiro programa de fidelidade do transporte rodoviário, criado pelo Grupo JCA – o clube giro, um aplicativo gamificado com missões onde é possível acumular pontos e ser recompensado com prêmios e descontos para compra de passagens.

Renovação da frota para mais segurança e sustentabilidade

Após mais de sete décadas, a empresa segue com o mesmo foco: oferecer aos clientes segurança e a melhor experiência em viagens, bens inegociáveis nessa tradição de tantos anos. Por isso, o Grupo JCA – do qual a empresa faz parte, investiu cerca de R$ 500 milhões na renovação de sua frota. Dos 485 veículos adquiridos, 80 deles foram direcionados para a Auto Viação 1001, todos equipados com mais de 20 recursos tecnológicos embarcados para contribuir com a prevenção de acidentes. Também possuem uma nova motorização que atende ao padrão Euro6, a Blue Tec 6, da Mercedes-Benz, capaz de promover uma redução de mais de 60% nas emissões de materiais particulados e quase 80% de nitrogênio, quando comparado a veículos fabricados entre 2012 e 2022.

