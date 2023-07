Viação Pendotiba amplia frota com mais 100 ônibus da Caio

Veículos são dos modelos Apache Vip e Millennium

LUANA COUTINHO

A Viação Pendotiba, que atua há mais de 56 anos no transporte coletivo de passageiros em Niterói (RJ), realizou a compra de mais de 100 ônibus zero quilômetro dos modelos Apache Vip e Millennium. A empresa conta com uma frota composta por 100% de coletivos da Caio.

Os dois modelos escolhidos são indicados para operar em grandes cidades e corredores exclusivos. Os ônibus Apache Vip contam com motor dianteiro, enquanto os Millennium apresentam motor traseiro.

Os veículos estão em operação no corredor viário BHS (Bus of High Level of Service), que circula por 12 bairros da Região Oceânica da cidade. Todos os ônibus seguem o padrão de cores em tons de verde claro, característica do Consórcio Transoceânico, do qual a Pendotiba faz parte.

Os ônibus do modelo Millennium produzidos para a Viação Pendotiba são de versão piso baixo, com portas dos dois lados no nível da calçada. O duplo embarque possibilita a operação tanto no corredor viário da Transoceânica, como em vias normais, onde o embarque e desembarque de passageiros acontecem pela porta direita do veículo. No corredor exclusivo para o transporte coletivo, os passageiros só podem acessar e sair dos ônibus nas estações, por meio das portas localizadas à esquerda.

Os Millennium são 100% acessíveis, possibilitando o acesso seguro de pessoas com necessidades especiais ao salão interno do veículo. Contam também com assentos exclusivos para passageiros com mobilidade reduzida e idosos.

Os veículos do modelo Apache Vip contam com elevador semiautomático, espaço para cadeirante e assentos para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e idosos.

As poltronas dos passageiros são totalmente estofadas e ergonômicas. Ar condicionado e janelas com barreiras aos efeitos solares na cor fumê, proporcionam conforto térmico ideal.

Para garantir melhor visibilidade das linhas, itinerários eletrônicos em LED estão localizados em diferentes pontos da carroceria.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte