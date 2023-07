Prefeitura de Rio Preto (SP) começa a instalar gradis em plataformas do Terminal Urbano

Objetivo é evitar que passageiros atravessem fora das faixas de pedestre

LUANA COUTINHO

Para que os usuários de ônibus do Terminal Urbano possam circular com mais segurança, a Emurb (Empresa Municipal de Urbanismo) de Rio Preto (SP) começou a instalar grades de proteção em duas plataformas nesta quarta-feira, 26 de julho de 2023.

A instalação deve ser concluída até a próxima sexta-feira (28) nas plataformas de embarque C e D, assim, a travessia pelo terminal deverá ser feita apenas utilizando a faixa de pedestres.

“Estamos reforçando os itens de segurança já existentes no Terminal Urbano, instalando lombadas e lombofaixas, refazendo a sinalização de solo, tanto nos dois ramais de circulação de ônibus quanto nas plataformas, além da implantação de mensagens sonoras, que são exibidas ao longo do dia, com alertas para os usuários do transporte coletivo”, explica o diretor presidente da Emurb, Rodrigo Juliano.

O Terminal Urbano recebeu banners e faixas com mensagens educativas sobre o trânsito de pedestres e os 16 totens do local exibem vídeos sobre segurança ao longo do dia.

Também acontecem, durante esta semana, ações de conscientização realizadas pelo departamento de Educação para o Trânsito, da Secretaria de Trânsito e Transportes da cidade.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte