Linha 12-Safira funcionou com problemas no início da manhã desta quarta-feira (26)

CPTM mais uma vez “esqueceu” de comunicar passageiros em seus canais oficiais



WILLIAN MOREIRA



Um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) apresentou falha na estação Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo, no início da manhã desta quarta-feira, 26 de julho de 2023, logo após o início da operação comercial.



Por mais de uma hora a operação dos trens aconteceu por via única na região, aumentando o tempo de espera e viagem para os passageiros.



Durante a falha não houve qualquer comunicação sobre o problema por parte da companhia, o que poderia auxiliar os passageiros na busca por alternativas para seguir viagem, como por exemplo, o serviço de ônibus urbanos da SPTrans.



Em nota ao Diário do Transporte, a CPTM disse que o atendimento no momento é normal e que se desculpa pelo transtorno causado.



“A circulação de trens é normal na Linha 12-Safira na manhã desta quarta-feira (26).



Por volta das 4h30, um trem apresentou falha de tração na estação Itaim Paulista e os passageiros desembarcaram e embarcaram em outra composição. Para atuação da equipe de manutenção, a circulação de trens foi feita por via única na estação até 5h40, quando a composição foi recolhida para a oficina.



A CPTM pede desculpas aos passageiros.”



