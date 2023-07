Interferência viária desvia linha de ônibus na Zona Leste nesta quinta-feira (27)

Obras na rua Lutécia alteram circulação entre 7h e 14h

LUANA COUTINHO

A linha 3029/10 – Jd. Das Rosas – Metrô Tatuapé será desviada nesta quinta-feira, 27 de julho de 2023, das 7h às 14h.

O motivo da mudança é uma interferência viária no bairro Vila Carrão, Zona Leste de São Paulo. No período em que a linha será desviada, haverá obras na rua Lutécia, no trecho entre as ruas Rogério Giorgi e Engenheiro Pegado.

Veja como serão os desvios:

3029/10 Jd. das Rosas – Metrô Tatuapé

Ida: normal até R. Lutécia, R. Rogério Giorgi, R. Dr. Jorge Veiga, R. Eng. Pegado, R. Lutécia, seguindo normal.

Volta: normal até R. Dr. Jorge Veiga, R. Rogério Giorgi, R. Lutécia, seguindo normal.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte