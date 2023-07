Estação Itaim Paulista da CPTM recebe projeto de incentivo a leitura nesta quinta (27)

Ação acontece das 10h30 às 16h, na área externa da estação

VINICIUS DE OLIVEIRA

Em parceria com o projeto “Adote um Livro e Transforme-se”, a CPTM contará com uma biblioteca itinerante do Sesc Itaquera na área externa da Estação Itaim Paulista (Linha 12-Safira) nesta quinta-feira, 27 de julho de 2023, das 10h30 às 16h.

A iniciativa permite que passageiros possam pegar emprestado até cinco livros, que devem ser devolvidos no dia 10 de agosto, quando a estação receberá novamente o acervo, que fica concentrado dentro de um caminhão.

Como maneira de incentivar a leitura, a biblioteca soma mais de 3 mil títulos, e para conseguir o empréstimo é necessário apresentar um documento de identidade e um comprovante de residência ou a carteirinha do Sesc.

Serviço

Bibliosesc

Local: Estação Itaim Paulista, que atende a Linha 12-Safira

Data: 27/07, quinta-feira

Horário: das 10h30 às 16h

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte