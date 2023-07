Acidente provocou desvio de 14 linhas de ônibus no bairro da Casa Verde, Zona Norte de São Paulo, nesta quarta-feira (26)

Mudança nos trajetos começou logo após a meia noite e normalização do serviço aconteceu por volta das 8h20



WILLIAN MOREIRA



A SPTrans informou que de meia noite desta quarta-feira, 26 de julho de 2023, até às 8h20 14 linhas de ônibus do transporte público municipal foram desviadas no Bairro da casa Verde, Zona Norte, após um acidente de trânsito na região.

A interdição aconteceu na altura do número 3.118 da Avenida Casa Verde, afetando inclusive o atendimento de uma linha noturna, a N205/11 Term. Cachoeirinha – Term. Pinheiros.



Veja as linhas que foram afetadas:



8215/10 Jd. Paulistano – Pça. do Correio

8538/10 Freguesia do Ó – Pça. do Correio

917M/10 Morro Grande – Metrô Ana Rosa

917M/31 Morro Grande – Metrô Ana Rosa

9191/10 Jd. Elisa Maria – Bom Retiro

9300/10 Term. Casa Verde – Term. Pq. D. Pedro II

9500/10 Term. Cachoeirinha – Pça. do Correio

9653/10 Pedra Branca – Pça. do Correio

9701/10 Cem. Cachoeirinha – Metrô Barra Funda

9717/10 Jd. Almanara – Metrô Santana

975A/10 Vl. Brasilândia – Metrô Ana Rosa

9784/10 Jd. dos Francos – Metrô Barra Funda

9789/10 Jd. Paulistano – Metrô Barra Funda

978L/10 Term. Cachoeirinha – Term. Princ. Isabel



Houve desvio no sentido centro: Normal pela Av. Casa Verde, Av. Eng. Caetano Alvares, Rua Antônio Lopes Pereira, Rua Samaritá, Ponte do Limão, prosseguindo normal.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte