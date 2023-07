Túnel Vice-Presidente José Alencar, no Rio de Janeiro, passa por manutenções de rotina na noite desta terça (25)

Bloqueios e desvios na via acontecem das 23h às 4h

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 25 de julho de 2023, o Túnel Vice-Presidente José Alencar, no Rio de Janeiro, será interditado no sentido Santa Cruz, para que sejam realizadas manutenções de rotina. Ainda assim, a calha do sistema BRT seguirá funcionando normalmente. A mudança na via acontece das 23h às 4h.

A orientação é de que os motoristas que trafegam pela Avenida das Américas com destino a Santa Cruz sigam pela Serra da Grota Funda, Estrada Roberto Burle Marx, alça de retorno sentido Santa Cruz, Avenida D. João VI, sentido Santa Cruz.

Agentes da CET-Rio estarão presentes na interdição e também nos pontos de desvio para auxiliarem os motoristas.

Esta programação poderá ser suspensa a qualquer tempo, devido às condições climáticas ou a questões operacionais da cidade.

