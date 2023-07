Prefeitura do Rio de Janeiro cria Conselho Consultivo do Táxi

Missão do grupo é auxiliar o Poder Público em medidas que beneficiem este transporte e os profissionais



WILLIAN MOREIRA



No Dia do Taxista, comemorado nesta terça-feira, 25 de julho de 2023, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a criação do Conselho Consultivo do Táxi.Rio.



Este grupo conselheiro tem a finalidade de contribuir com o Poder Público na proposição e tomada de decisões em assuntos que tratam do serviço de táxis, seus passageiros e profissionais.



Os conselheiros deverão trabalhar para o estabelecimento de diretrizes e normas que permitam a melhoria no funcionamento da plataforma Taxi.Rio, inclusive o seu aprimoramento.



Além disso, auxiliar na gestão do serviço e articulação das relações institucionais, assegurando a adoção de boas práticas e diminuindo riscos relacionados a essa atividade econômica.



Este conselho será composto por taxistas, um representante da Secretaria Municipal de Transformação Digital e Integridade Pública, três pessoas da Subsecretaria de Transformação Digital, outros três da Empresa Municipal de Informática e um membro da Secretaria Municipal de Transportes.



O mandato deste grupo será de dois anos, quando uma nova mesa gestora deve ser definida.





Willian Moreira, para o Diário do Transporte