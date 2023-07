Nova Carteira do Passe Livre do Paraná conta com sistema de QR Code para conferência de dados no embarque de ônibus

Gratuidade no transporte coletivo em linhas intermunicipais é concedida para pessoas com deficiência ou que tenham alguma doença crônica elencada

LUANA COUTINHO

O Governo do Paraná atualizou a Carteira do Passe Livre, benefício destinado à pessoas com deficiência ou que tenham alguma doença crônica elencada, com o objetivo de evitar fraude e deixar o documento mais confiável. A informação sobre a mudança foi anunciada nesta segunda-feira, 24 de julho de 2023.

O novo documento conta com o sistema de QR Code para conferência dos dados fornecidos no momento do cadastro e que deverão ser consultados no momento em que o passageiro embarca nos ônibus.

Com a Carteira do Passe Livre os beneficiários podem viajar gratuitamente utilizando linhas intermunicipais. Desde 2019, a gratuidade foi concedida a cerca de 16 mil pessoas em todo o estado.

A carteirinha é produzida por uma parceria entre a Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, que é o responsável pela fiscalização do uso do benefício e a Celepar, que desenvolveu o novo modelo e também faz a impressão do documento.

Para mais informações sobre como solicitar a Carteira do Passe Livre, basta acessar o site do Governo do Estado do Paraná.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte