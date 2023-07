Evento na Rio Ônibus celebra Dia do Rodoviário nesta terça (25)

Motoristas participaram da III Olimpíada do Rodoviário e melhores colocados foram premiados com vale-compras

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 25 de julho de 2023, Dia do Rodoviário, 40 motoristas de ônibus que atuam no sistema de transporte do Rio de Janeiro foram homenageados em evento realizado pelo Detran-RJ e Sest-Senat-RJ, na sede do Rio Ônibus.

Foram distribuídos vale-compras de R$ 750 para os seis melhores colocados da III Olimpíada do Rodoviário.

Na ocasião, o presidente do Rio Ônibus, João Gouveia, destacou a profissão que é responsável pelo transporte de inúmeras pessoas a cada dia. “Diante de 14 mil colaboradores diretos que temos no sistema municipal, eu sou apenas um gestor. Quem faz a diferença no cotidiano dos usuários são os motoristas. Esses profissionais transportam pessoas e possibilitam que elas concluam seus objetivos. Todos os dias, os passageiros chegam no ponto de ônibus com uma expectativa, de chegar a algum lugar para realizar algo. São os motoristas que conduzem essas pessoas aos sonhos delas”.

“Como filha de motorista, é emocionante para mim participar deste evento. Eu tenho orgulho dessa classe, que é tão essencial para o nosso estado. Esses profissionais ajudam a construir histórias, por isso é tão importante que sejam devidamente valorizados e respeitados”, concluiu a Coordenadora Geral de Educação para o Trânsito do Detran-RJ, Amélia Maria Gaspar.

O evento também contou com a presença de lideranças e representantes dos RH’s das empresas, agentes de educação das entidades e a Supervisora do Sest-Senat-RJ, Marli Piay.

Neste mês de julho foram realizadas ações para tratar de tópicos importantes como a saúde mental e a necessidade de se tomar todos os cuidados no trânsito.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte