Empresas de ônibus de Petrópolis (RJ) fazem homenagem ao Dia do Rodoviário

Concessionárias entregam brindes e disponibilizam atendimentos especializados para os colaboradores

LUANA COUTINHO

As empresas do transporte público de Petrópolis (RJ) prestam homenagens aos colaboradores nesta terça-feira, 25 de julho de 2023, em comemoração ao Dia do Rodoviário.

Os profissionais que trabalham na Petro Ita e Cascatinha têm à disposição uma equipe de saúde com enfermeiros, nutricionista, optometrista e massoterapeuta. Também podem aferir a pressão arterial e a glicose, além de cuidar do visual, com uma equipe de barbeiros. Para os funcionários que fizerem pedido de óculos durante a ação, as empresas vão custear R$ 100,00 do valor total.

As comemorações da Cidade das Hortênsias começaram no último domingo (23), com entregas de placas personalizadas aos colaboradores que completaram 10, 15, 20, 25 e 30 anos na empresa. Nesta terça-feira, o Terminal Itamarati está recebendo o Sest Senat, para promover uma ação voltada à saúde dos colaboradores, além do tradicional lanche para os rodoviários.

Na quarta-feira (26) a empresa entregará o certificado de “Motorista Exemplar” para os condutores que não tiverem registro de ocorrência nos últimos três meses e vai oferecer um café da manhã. E na quinta-feira (27), a “CDH Portas Abertas” recebe os filhos dos funcionários, previamente inscritos, para conhecer o local de trabalho dos pais. O evento ainda vai contar com a entrega de brindes aos convidados e Coffee Break.

Durante todo o dia a Cidade Real faz entrega de kit lanche e brinde para todos os rodoviários da empresa. Funcionários que completaram cinco e dez anos de serviço serão homenageados com placas personalizadas.

Ainda na madrugada, a Turp Transporte ofereceu um café da manhã especial na garagem da empresa e a mesma atividade acontece à noite, envolvendo os demais profissionais, além de destacar a importância da categoria com mensagens de incentivo e agradecimento em suas redes sociais.

“É importante reconhecer os profissionais que trabalham com dedicação e responsabilidade para contribuir com o deslocamento de milhares de petropolitanos diariamente. Nos orgulhamos por cada rodoviário, em cada um dos setores, como manutenção, operação e administração, principalmente, pela conduta e competência. Está evidenciada a importância deste setor para o desenvolvimento das cidades e diferentes atividades sociais”, disse Carla Rivetti, superintendente do Setranspetro.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte