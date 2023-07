Defensoria Pública do Rio Grande do Norte faz acordo para retomada de dez linhas de ônibus suspensas durante a pandemia e renovação da frota dos coletivos de Natal

Tempo de integração do sistema de transporte também será ampliado

LUANA COUTINHO

Nesta terça-feira, 25 de julho de 2023, a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte fechou acordo para que dez linhas de ônibus que atendem a cidade de Natal tenham as operações retomadas.

O acordo foi feito dentro da Ação Civil Pública, proposta em 2020 e prevê que seis linhas diurnas e quatro linhas noturnas voltem a circular na capital do estado. O serviço de ônibus de Natal foi reduzido em razão da pandemia da Covid-19, com a suspensão de 20 itinerários.

No período diurno, deverão voltar a circular as linhas: N-61 – Soledade/Ribeira, via Av. das Fronteiras, 581 – Vila Verde/Santa Catarina, via Av. Pompéia, 587 – Encanto Verde/Village do Prata, via Planalto, 585 – Guarapes/Village do Prata, via Planalto, 589 – Felipe Camarão/Nova Cidade, via Rodoviária/Jardim América, 593 – Circular Residencial Redinha. A retomada da linha N-61 mudará o trajeto da N-64, que deve voltar a circular pelo itinerário feito antes da pandemia.

Já os serviços noturnos devem contar com o retorno das seguintes linhas: O-33 – Planalto/Praia do Meio, N-73 – Santarém/Ponta Negra, Linha A – Petrópolis/Zona Norte, Linha E – Felipe Camarão/Ponta Negra, via Av. Nevaldo Rocha.

A entidade responsável por conduzir o acordo foi o Núcleo de Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Estado, que também assinou os termos em representação a Defensoria Pública do Estado. A instituição registrou que a retomada dos serviços não implicará no reajuste das tarifas de ônibus. O acordo foi firmado ainda pela Sttu (Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal), o Seturn (Sindicato das Empresas de Transporte Urban) e a Procuradoria do Município de Natal.

As empresas ainda se comprometeram a renovar a frota com 100 ônibus, sendo 50 veículos novos e 50 seminovos. O acordo também prevê que o tempo de integração do sistema será ampliado para 90 minutos, para os usuários que realizarem o cadastro através de biometria facial, sistema que deverá ser implantado em até 180 dias.

O cadastro biométrico dos passageiros será feito a partir de uma frente de trabalho estruturada pelo NatalCard e com ampla divulgação à população.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte