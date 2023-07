Acciona investe em nova tecnologia para monitorar escavações da Linha 6-Laranja

Software prevê movimentações de solo, evitando acidentes ou transtornos durante as obras

WILLIAN MOREIRA

A Acciona, grupo espanhol responsável pela construção da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo, anunciou o uso e investimento em nova tecnologia para acompanhar as perfurações de solo e túneis durante as obras da nova linha.

Trata-se de um sistema informatizado desenvolvido pela SAALG Geomechanics, uma startup da Espanha que analisa os terrenos que devem ser impactados pelo processo do uso de tuneladoras.

Atualmente, a Acciona utiliza somente na linha 6, duas perfuradoras, conhecidas como tatuzões, com uma seguindo em direção a Brasilândia na Zona Norte e a outra para São Joaquim, rumo ao centro da capital paulista.

A empresa de tecnologia recebeu um aporte de 3,65 milhões de Euros através de uma operação parcialmente financiada pelo programa EIC Accelerator, da Comissão Europeia, em um modelo misto de investimento de capital e subsídios, com os espanhóis da linha 6, sendo os principais investidores.

Com a análise do solo, o sistema permite saber com antecedência se haverá algum deslocamento de massa no subsolo ou se algo na superfície será afetado, por meio de algoritmos de aprendizado inseridos em cada tuneladora.

Desta forma é possível também prever a velocidade do avanço diário dos trabalhos, detectar anomalias geotécnicas com antecedência, auxiliar os pilotos das TBMs e coletar informações para uso em projetos futuros.

O resultado disto é um ganho em segurança, sustentabilidade e eficiência no trabalho da linha que tem estimativa de ser entregue para a população em 2026.

A Linha 6-Laranja contará com pouco mais de 15 quilômetros de extensão, 15 estações, ligando São Joaquim no centro até a Brasilândia, permitindo a integração com as linhas 1-Azul, 4-Amarela, 7-Rubi e 8-Diamante.

Willian Moreira para o Diário do Transporte