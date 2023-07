Greve de ônibus na Região Metropolitana de Recife (PE) está mantida para quarta-feira (26)

Audiência de conciliação foi realizada nesta segunda-feira (24), mas as partes não fecharam acordo

LUANA COUTINHO

Após uma audiência de conciliação, realizada nesta segunda-feira, 24 de julho de 2023, no TRT – 6 (Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região), o Sindicato dos Rodoviário do Recife e Região Metropolitana e a Urbana-PE (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Pernambuco) não entraram em acordo e a paralisação marcada para a próxima quarta-feira (26) está mantida.

A reunião durou cerca de duas horas, mas empresários e motoristas não chegaram a um consenso. Uma nova audiência será realizada nesta terça-feira (25), para continuar as negociações entre as partes.

O Sindicato dos Rodoviários alega que a Urbana-PE não apresentou contraproposta para a categoria.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte