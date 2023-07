EMTU tem 12 novos ônibus zero quilômetro em operação na linha 459TRO, que liga Embu das Artes e São Paulo, a partir desta terça (25)

Coletivos possuem chassi Mercedes-Benz, carroceria Caio Apache Vip e são equipados com motor Euro 6

VINICIUS DE OLIVEIRA

Nesta terça-feira, 25 de julho de 2023, começam a rodar 12 novos ônibus zero quilômetro na linha 459TRO (Embu das Artes – São Paulo) da EMTU.

Os coletivos fazem parte da renovação da frota da Viação Pirajuçara (Consórcio Intervias) e contam com motores Euro 6, que emitem uma quantidade menor de gases poluentes na atmosfera. Além disso, possuem ar-condicionado, cinco portas para operar em corredor com embarque e desembarque à esquerda, suspensão pneumática, tomadas USB para recarregar dispositivos móveis e plataformas elevatória de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A melhoria irá beneficiar cerca de 11,7 mil passageiros que fazem os trajetos entre Embu das Artes e a capital paulistana.

A operação da EMTU soma 148 novos veículos 0km recebidos desde janeiro deste ano, todos de chassi Mercedes-Benz e carroceria Caio Apache Vip, e que tiveram aplicados os prefixos iniciados com 1149 e 1150.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte