Elevadores das estações Itaim Paulista e Calmon Viana da CPTM passam por manutenções

Equipamentos tem previsão de retomar funcionamento ainda nesta segunda (24)

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta segunda-feira, 24 de julho de 2023, por volta das 8h50, o elevador da Estação Itaim Paulista (Linha 12-Safira), que atende as plataformas 1 e 2, sentido Brás e Calmon Viana, apresentou falhas e teve de ser interditado para a realização de manutenções. Funcionários da CPTM já estão providenciando a substituição de peça e a previsão é de que o equipamento volte a funcionar normalmente ainda hoje.

Na última sexta-feira, dia 21, houve problemas também no elevador da Estação Calmon Viana, que atende as plataformas 2 e 3, sentido Estudantes (Linha 11-Coral) e terminal da Linha 12-Safira, e da mesma forma, o equipamento teve a operação interrompida para que fossem feitas as manutenções necessárias. Os passageiros poderão voltar a utilizá-lo nesta segunda.

A CPTM ressalta que o uso dos elevadores é exclusivo para pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e crianças de colo.

