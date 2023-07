Concessionárias do transporte urbano de Campinas (SP) fazem homenagem em comemoração ao dia do motorista

Diversas atividades serão realizadas, como entrega de brindes e café da manhã especial

LUANA COUTINHO

O Dia do Motorista é comemorado nesta terça-feira, 25 de julho de 2023, e para celebrar a data, as concessionárias do transporte urbano de Campinas (SP) organizam homenagens aos profissionais.

A Transurc (Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas) vai prestar homenagem aos motoristas com uma mensagem em seu site e nas redes sociais.

Os profissionais das concessionárias Itajaí e Onicamp serão recepcionados com um farto café da manhã, que será um momento importante de confraternização entre a equipe.

Na Expresso Campibus, os motoristas terão café da manhã e da tarde e ao longo do dia, na garagem da empresa, a presença de pipoqueiros e distribuição de brindes. Os motoristas também serão homenageados com a instalação de um banner gigante do tamanho de um ônibus e todo iluminado, na entrada da garagem, e ainda haverá poltronas de massagem instaladas na sede da empresa, no Terminal Central, Mercado e Anchieta, para que os motoristas possam ter momentos de relaxamento durante o seu dia.

Um grupo de funcionários vai receber os motoristas da VB3. Haverá um ônibus decorado para os motoristas tirarem fotos, além da distribuição de brindes. A empresa também vai oferecer um café da manhã reforçado.

Os motoristas da VB1 também terão café da manhã especial, decoração da garagem, colocação de banner e entrega de brindes.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte