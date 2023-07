Aplicativo Moto.Rio está disponível para uso pelos passageiros em toda a cidade

Transporte por aplicativo em motos foi regulamentado pela prefeitura e app permite o atendimento em todas as regiões do município do Rio de Janeiro



A Prefeitura do Rio de Janeiro informou através do Diário Oficial desta segunda-feira, 24 de julho de 2023, que o aplicativo Moto.Rio, destinado a viagens de passageiros em motocicletas, está disponível para download pelos passageiros.



O app desenvolvido pelo Poder Público através da Empresa Municipal de Informática (IplanRio), faz parte do processo de regularização dos profissionais, realizado em maio deste ano.



Disponível para celulares Android e em breve para o sistema iOS, todos os motociclistas são regulamentados atendendo a regras como ter experiência e CNH com no mínimo dois anos; 21 anos de idade; não possuir antecedentes criminais; e ainda seguro para o profissional e passageiro.



Além disso, as motos precisam estar em boas condições, contar com o cortador de linhas de pipa acoplado, apoios nas laterais. O condutor deverá utilizar um colete refletivo, devendo por obrigação oferecer um capacete.



Paralelo a essa medida do aplicativo, a Prefeitura anunciou o lançamento de um programa de Qualificação ao Mototaxista, ofertando cursos especializados, com ações voltadas para a formalização do profissional com o objetivo de tirá-lo da informalidade.



Também haverá pelo programa um apoio para a conversão de categoria das motocicletas para as de transporte, incluindo a mudança de placa para a cor vermelha.



Em São Paulo, como mostrou o Diário do Transporte, a atuação dos mototaxistas é alvo de controvérsias e polêmicas. Na capital paulista as plataformas digitais de transporte, Uber e 99, tentaram implantar o serviço.



Entretanto, com a resistência e proibição por parte da Prefeitura, ambas desistiram da ideia, removendo a opção de viagem em motocicletas nos aplicativos, dias depois de serem implantadas.



