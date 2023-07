Inscrições para vagas remanescentes do cartão do estudante de Palmas (TO) são prorrogadas até a próxima quarta-feira (26)

Cadastro deve ser feito online e documentos entregues pessoalmente

LUANA COUTINHO

Estudantes que têm interesse em concorrer a uma das 219 vagas remanescentes para o Programa Cartão do Estudante de Palmas (TO) podem realizar a inscrição online até a próxima quarta-feira, 26 de julho de 2023.

Com o cartão, os estudantes têm auxílio no pagamento da tarifa de ônibus, com 70% do valor subsidiado pela prefeitura.

As inscrições devem ser feitas no site http://cartaoestudante.palmas.to.gov.br/, mas os documentos devem ser entregues pessoalmente na sede da FJP (Fundação Municipal da Juventude), das 13h às 19h ou na unidade de atendimento do Resolve Palmas de Taquaralto, das 8h às 18h.

Podem participar da seleção os estudantes matriculados e cursando ensino superior em instituições públicas e privadas da cidade e alunos matriculados em curso profissional técnico integrado à rede federal de educação tecnológica.

