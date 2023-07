IMAGEM: Idoso fica ferido após confronto na Estação Alto do Ipiranga, da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo

Vítima recebeu primeiros socorros e foi encaminhada ao pronto socorro do Hospital Ipiranga

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na manhã deste domingo, 23 de julho de 2023, por volta das 6h15, um idoso de 63 anos foi ferido, possivelmente por faca, na Estação Alto do Ipiranga, da Linha 2-Verde do Metrô, durante confronto entre supostos grupos rivais punks e skinheads.

Agentes de segurança prestaram os primeiros socorros e na sequência o rapaz foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Ipiranga. Já os agressores fugiram do local.

O caso foi registrado no 16º Distrito Policial e o Metrô disponibilizará as imagens de segurança para auxiliar o órgão de segurança na investigação.

Confira a nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP):

“A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio ocorrida às 6h15 da manhã deste domingo (23), dentro da estação Alto do Ipiranga, do Metrô, na zona sul da capital paulista. Os agentes de segurança encontraram a vítima, um homem de 63 anos, caída na plataforma já ferida. O idoso foi socorrido e levado ao PS Ipiranga, onde permanece internado. Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e as imagens das câmeras de monitoramento da estação serão analisadas pela autoridade policial para a identificação e detenção de autores.”

Veja também o comunicado emitido pelo Metrô de São Paulo sobre o ocorrido:

“Às 6h15 deste domingo, dia 23, na estação Alto do Ipiranga, da Linha 2-Verde do Metrô, um homem foi ferido, possivelmente por faca, durante uma briga. Os agressores fugiram. Os agentes de segurança prestaram os primeiros socorros e encaminharam a pessoa ao pronto-socorro do Ipiranga. O Metrô vai disponibilizar as imagens de segurança e colaborar com a investigação.”

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte