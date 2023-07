Vídeo: Motorista perde o controle e bate em ônibus na Zona Sul de São Paulo

Veículo ficou danificado, assim como o coletivo do transporte público



WILLIAN MOREIRA



Um ônibus da SPTrans ficou danificado em um acidente envolvendo um automóvel na Avenida Senador Teotônio Vilela, em São Paulo neste sábado, 22 de julho de 2023.



Nas imagens é possível ver que o carro na cor preta bateu na lateral do ônibus que circulava no corredor exclusivo.



A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para averiguar se houve vítimas e também verificar os documentos do veículo.



Em nota ao Diário do Transporte, a SPTrans informou que o ônibus danificado foi recolhido para a garagem logo na manhã de hoje e que não houve registro de feridos.



“A SPTrans informa que a ocorrência envolvendo o ônibus 6 1411, da Viação Grajaú, que operava pela linha 607M/10 Term. Grajaú – Term. Água Espraiada, aconteceu neste sábado (22), às 4h10, na Av. Sen. Teotônio Vilela, 2.681, Zona Sul. Não há registro de feridos. O coletivo foi recolhido para a garagem às 7h.”





Willian Moreira para o Diário do Transporte