Trens da Linha 4-Amarela funcionaram por via única no começo da tarde deste sábado (22)

Problema com trem prejudicou trecho perto de Butantã



WILLIAN MOREIRA



A Linha 4-Amarela de metrô em São Paulo registrou seu segundo problema em menos de uma hora neste sábado, 22 de julho de 2023.



Segundo a ViaQuatro, entre 12h10 e 12h34 os trens funcionaram por via singela, ou seja, única via devido uma falha com trem entre as estações Butantã e São Paulo-Morumbi, portanto, por 24 minutos.



Por conta do problema a velocidade foi reduzida e os intervalos ficaram maiores.Ao meio dia e meio o atendimento voltou ao normal.



O Diário do Transporte questionou a ViaQuatro sobre os problemas e que por meio de nota informou que os passageiros receberam orientações dos funcionários durante o problema.



“Devido à falha de trem, registrada por volta das 12h10 na região do Butantã, os trens da Linha 4-Amarela circularam em velocidade reduzida entre São Paulo-Morumbi e Butantã. Técnicos da concessionária atuaram e clientes foram orientados através de avisos sonoros. A operação foi normalizada às 12h34”



Willian Moreira para o Diário do Transporte