Receita Federal doará 1 mil bicicletas para São José dos Campos (SP)

Órgão quer contribuir para o crescimento da mobilidade urbana da cidade



WILLIAN MOREIRA



A Receita Federal formalizou a doação de 1 mil bicicletas para o município de São José dos Campos (SP) para aumentar a mobilidade ativa pela população.



Cada veículo além de ampliar a oferta do modal na cidade através do programa de bicicletas compartilhadas, denominado Bike SJC, visa favorecer a integração do transporte urbano.



Com essa doação, São José dos Campos passa a contar 1,2 mil bicicletas recebidas da Receita.



“A ideia de usar esse tipo de mercadoria em mobilidade urbana eu não vi em nenhum lugar. Queremos usar o projeto de São José para mostrar para os municípios do Brasil como usar esse tipo de mercadoria em um programa social”, explicou a Superintendente Regional da Receita Federal do Brasil no Estado de São Paulo, Marcia Meng, ao explicar sobre o programa Receita Cidadã, criado em fevereiro deste ano.



Dentro do programa, as mercadorias apreendidas são destinadas para uso social em diferentes partes do país.



As bikes serão entregues no início de agosto e a prefeitura da cidade trabalha para elaborar um edital para contratar serviços de compartilhamento de bicicletas.



Este programa terá como finalidade incentivar o uso pela população e a integração maior com o transporte público.



Além do uso no dia dia, disponível perto de pontos de ônibus da Linha Verde para empréstimo, o Poder Público prevê ações de promover o uso do modal, como para deslocamento entre parques nos finais de semana.



O serviço operacional das bicicletas compartilhadas está sendo elaborado e prevê o seu uso por meio de aplicativo e vinculado ao transporte público.



Willian Moreira para o Diário do Transporte