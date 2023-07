Ônibus do Eustáquio Gomes, em Maceió (AL), passam por ajuste de itinerários para atender loteamentos São Caetano e Jardim Saúde

Mudanças começam neste sábado (22)

LUANA COUTINHO

O DMTT (Departamento de Transportes e Trânsito) de Maceió, capital alagoana, reajustou duas linhas de ônibus para atender moradores dos loteamentos São Caetano e Jardim Saúde. As alterações nos itinerários já estão em vigor a partir deste sábado, 22 de julho de 2023.

O diretor-presidente do DMTT, André Costa, explica que as mudanças nas linhas 052 – Eustáquio Gomes/Centro e 111 – Forene/Pontal, foram realizadas atendendo solicitações de moradores das regiões.

Confira como ficam os novos trajetos:

052 – Eustáquio Gomes/Centro

Sentido Centro: quando saírem da região do residencial Maceió I pela Avenida José Moura Rocha, os coletivos acessarão as ruas Presidente Getúlio Vargas e Soldado Adrião José da Silva. Deste ponto, seguirão pela Avenida José Maria Barreto Galvão e seguirão para o terminal da Forene, por onde seguirão com o itinerário normal no sentido Centro.

Sentido Bairro: os ônibus acessarão a Avenida José Maria Barreto Galvão e percorrerão as ruas Soldado Adrião José da Silva e Presidente Getúlio Vargas, de onde seguirão pela Avenida José Moura Rocha para a região do Maceió I.

111 – Forene/Pontal

Sentido Pontal: os ônibus acessarão a Avenida José Maria Barreto Galvão e percorrerão as ruas Soldado Adrião José da Silva e Presidente Getúlio Vargas, de onde seguirão pela Avenida José Moura Rocha para a região do Maceió I.

Sentido Forene: ao saírem da região do residencial Maceió I pela Avenida José Moura Rocha, os coletivos acessarão as ruas Presidente Getúlio Vargas e Soldado Adrião José da Silva. Deste ponto, seguirão pela Avenida José Maria Barreto Galvão e seguirão para o terminal da Forene, destino das viagens.

