Nova linha de ônibus em Jacareí (SP) inicia operações nesta segunda-feira (24)

Moradores dos bairros Jardim do Marquês e Parque dos Príncipes serão beneficiados



WILLIAN MOREIRA



A Prefeitura de Jacareí (SP) informou que a partir desta segunda-feira, 24 de julho de 2023, uma nova linha de ônibus do transporte público começa a atender na cidade.



Trata-se da linha 30, que servirá os bairros Jardim do Marquês e Parque dos Príncipes, e também as proximidades dos bairros CECAP e Cidade Salvador.



A medida atende a pedido dos moradores locais. Além disso, o novo atendimento servirá de apoio para a linha 28, já que contará com parada nas praças Marielle Franco e Paulo Graça, continuando o atendimento pelo Parque dos Príncipes.



Nos dias úteis serão 21 partidas, com 11 partidas sentido centro e dez no sentido bairro, focando nos horários de pico da manhã e tarde.



“A nova Linha 30, que contempla o Jardim do Marquês, foi criada para atender às necessidades de transporte público do bairro, que após receber, recentemente, a correta urbanização, cresce e prospera cada dia mais, com novas casas e comércios. Essa nova linha possui 21 horários de atendimento local e também ampliará os horários de atendimentos da Linha 28, do Parque dos Príncipes, para dar maior conforto e agilidade no deslocamento de todos esses moradores pela nossa cidade”, explica o secretário de Mobilidade Urbana de Jacareí, Edinho Guedes, em nota para a imprensa.



Willian Moreira para o Diário do Transporte