Governo do Espírito Santo inaugura novo viaduto e Complexo Viário de Carapina

Obra prioritária na área da mobilidade urbana trará melhorias numa das principais vias de ligação entre Vitória e Serra

Na manhã deste sábado, 22 de julho de 2023, foram inaugurados o novo viaduto de Carapina e todo o Complexo Viário de Carapina.

Com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, a obra prioritária na área da mobilidade urbana trará melhorias numa das principais vias de ligação entre Vitória e Serra.

Comunicado do governo informa que o local recebeu obras para a ampliação de faixas na Rodovia das Paneleiras, instalação de calçadas e ciclovias, iluminação e praças.

Os usuários do transporte coletivo ganharam a instalação de novas baias de ônibus e novos abrigos.

O governador Casagrande destacou que as intervenções vão melhorar em mais de 50% o fluxo da região. “Antes, a Rodovia das Paneleiras tinha duas faixas em cada pista, agora são três, além de passeio com ciclovias conectadas com o viaduto de Carapina. Então, vai melhorar o fluxo de veículos, pois sabemos que a nossa frota cresce anualmente. Às vezes você aumenta a capacidade de uma via, mas as pessoas não sentem muito porque também a cada dia a gente tem mais veículos”, pontuou.

Para o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, há anos o trânsito na região se tornou um desafio, com congestionamentos diários.

As ações contaram com investimento de R$ 76,5 milhões.

O viaduto “Professora Sandra de Assis Malani” foi construído com duas faixas por sentido e equipado com iluminação, calçada e ciclovia. Também foram implantados novos acessos viários aos bairros Jardim Carapina, Boa Vista II e Eurico Salles.

O trecho em Vitória da Rodovia das Paneleiras foi ampliado e passou a contar com três faixas por sentido. Na região também foram realizados serviços de drenagem, paisagismo e iluminação.

Na Serra, no trecho até o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno, foram implantadas quatro faixas de rolamento por sentido, além de um passeio central.

As áreas de acesso ao viaduto, foram equipadas áreas de convivência que contemplam uma praça com pista de skate, mirante, academia popular, parquinho infantil, parque para pets e uma quadra poliesportiva.

Pontos de ônibus têm nova localização

Com a conclusão das obras do viaduto de Carapina, os usuários do Sistema Transcol devem ficar atentos às mudanças nos pontos de parada da região. Para os passageiros que saem da Serra e estão em uma das linhas que segue pela Rodovia das Paneleiras em direção à Capital, o ponto 440091 está em frente ao Apart Hospital.

Antes desse ponto, nas imediações da Prossegur e mais adiante, próximo ao Hotel Ibis, ficarão os pontos de parada 440089 e 440092, respectivamente, que são das linhas que vão acessar o viaduto para retorno e seguir sentido Terminal de Carapina. Não há mudança para os usuários que utilizam linhas que passam por Vitória e seguem no sentido Serra: o ponto de ônibus 44001 permanece em frente ao supermercado São José.

Confira as linhas e seus respectivos pontos conforme os mapas:

Ponto 01 e 03 (sentido Terminal Carapina)

540 – T. CAMPO GRANDE/ T. CARAPINA VIA BR101-CONTORNO

544 – T. CARAPINA / T. ITACIBÁ VIA CONTORNO

844 – T. CARAPINA / CARAPINA VIA ANDRÉ CARLONI

826 – T. CARAPINA / JARDIM CARAPINA – CIRCULAR

851 – SERRA / JARDIM CAMBURI VIA BR 101/BAIRRO DE FÁTIMA

800B – T. LARANJEIRAS / JARDIM CAMBURI VIA T. CARAPINA

587 – PORTO DE SANTANA/T.CARAPINA – VIA FLEXAL II / ROD. CONTORNO

583 – NOVA ROSA DA PENHA / T. CARAPINA VIA CONTORNO

594 – VILA MERLO / T. CARAPINA VIA MORRINHOS

577 – PORTO DE CARIACICA / T. CARAPINA VIA BR 101-CONTORNO

595 – ALICE COUTINHO / T. CARAPINA VIA A. F. BORGES / MORRINHOS / PROLAR

599 – SANTO ANTONIO / T. CARAPINA VIA CAMPO VERDE/ PORTO DE CARIACICA

598 – VILA PROGRESSO / T. CARAPINA VIA NOVA ESPERANÇA

596 – CARIACICA / T. CARAPINA VIA ROD. JOSE SETTE

597 – ANDRÉ CARLONI / T. SÃO TORQUATO VIA RETA DA PENHA

579 – VILA MERLO / T. CARAPINA VIA RUA 2 IGREJAS

841 – T. CARAPINA / JARDIM CARAPINA VIA BR101 – NOTURNO

568 – T. CARAPINA / T. VILA VELHA VIA T. S. TORQUATO/CAMBURI – NOTURNO

Ponto 02 (sentido Vitória)

591 – SERRA / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA / BR 262

501 – T. JACARAIPE / T. ITAPARICA VIA T. CARAPINA/3ª PONTE

504 – T. JACARAIPE / T. ITACIBÁ VIA RETA DA PENHA

551 – T. JACARAIPE / T. ITAPARICA VIA T. CARAPINA/3ª PONTE

518 – T. CARAPINA / T. IBES VIA SERAFIM DERENZI

535 – T. CARAPINA / T. CAMPO GRANDE VIA T. JARDIM AMÉRICA/SERAFIM DERENZI

527 – T. CARAPINA / T. JARDIM AMÉRICA VIA RETA DA PENHA

573 – T. CARAPINA / T. SÃO TORQUATO VIA RETA DA PENHA

503 – T. LARANJEIRAS / T. VILA VELHA VIA RETA DA PENHA/LINDENBERG

520 – T. CARAPINA / T. VILA VELHA VIA RETA DA PENHA/3ª PONTE

509 – T. CARAPINA / T. CAMPO GRANDE VIA T.J.AMÉRICA/E.GARCIA/RETA PENHA

511 – T.CARAPINA / T. CAMPO GRANDE VIA EXPEDITO GARCIA

516 – T. JACARAIPE / T. IBES VIA T. CARAPINA/ MARUÍPE/ T. SÃO TORQUATO

506 – T. LARANJEIRAS / T. ITACIBÁ VIA MARUÍPE/ T. JARDIM AMÉRICA

507 – T. LARANJEIRAS / T. IBES VIA 3ª PONTE/RETA DA PENHA

559 – T. LARANJEIRAS / T. SÃO TORQUATO VIA T. CARAPINA/RETA DA PENHA

562 – T. LARANJEIRAS / T. CAMPO GRANDE VIA RETA DA PENHA

567 – T. CARAPINA / T. VILA VELHA VIA T. S. TORQUATO/R. PENHA – NOTURNO

597 – ANDRE CARLONI / T. SÃO TORQUATO VIA RETA DA PENHA