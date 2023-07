Caraguatatuba (SP) reforça fiscalização no transporte público

Objetivo é impedir a ação de clandestinos durante este mês de férias escolares, especialmente motocicletas



WILLIAN MOREIRA



Para impedir a atuação do transporte clandestino na cidade a prefeitura de Caraguatatuba (SP), no litoral, vem intensificando as ações de fiscalização neste mês de julho.



Com mais agentes nas ruas e intensificando as ações de abordagem, a prefeitura espera proporcionar maior segurança para todos, especialmente aos passageiros.



O alvo são vans e também os mototaxistas que não têm atuação permitida e se enquadram, portanto, como ilegais



Estão classificados como transportes autorizados e em regularidade o transporte coletivo, o táxi ou o por aplicativo realizado com automóveis.



No caso das motos, se houver um flagrante da viagem com passageiros, o veículo será apreendido e o condutor autuado pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão.



A Prefeitura de Caraguatatuba já solicitou a um aplicativo que atua na cidade para que encerre suas operações no uso de motos para transporte de pessoas.



Para efetuar a denúncia de transporte clandestino, incluindo o transporte remunerado de passageiros por aplicativo em motocicletas, basta entrar em contato pelos canais oficiais da Prefeitura, entre eles 156 e 0800.778.8080 (SEMOP).



Willian Moreira para o Diário do Transporte