Operação dos trens do Ramal Saracuruna sentido Baixada Fluminense é retomada no começo da noite desta sexta-feira (21)

Circulação foi interrompida após queda de energia

LUANA COUTINHO

A circulação de trens do ramal Gramacho-Saracuruna foi interrompida por mais de 24 horas, após uma queda de energia.

No começo da noite desta sexta-feira, 21 de julho de 2023, a operação do ramal Saracuruna, no sentido Baixada Fluminense, foi retomada. De acordo com a SuperVia, a primeira viagem paradora até a estação Saracuruna será feita sem que os passageiros façam baldeação na estação Gramacho.

Após 30 minutos a concessionária vai liberar um trem em direção a Gramacho e depois de mais 30 minutos de intervalo, um trem direto para Saracuruna.

Não há previsão de retorno das operações do ramal no sentido Central do Brasil.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte