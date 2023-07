Escada rolante da plataforma 8 da Estação Brás (CPTM) passa por manutenção neste final de semana

Equipamento ficará desativado a partir das 20h desta sexta-feira (21), até segunda (24), quando volta a funcionar normalmente

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir das 20h desta sexta-feira, 21 de julho de 2023, será realizada manutenção preventiva na escada rolante 09 da plataforma 8 na Estação Brás da CPTM. O equipamento retoma o funcionamento na próxima segunda-feira (24).

Os ajustes consistem em troca das escovas do rodapé da escada e testes de segurança. Como alternativa, os passageiros têm como opção a escada rolante ao lado do equipamento em manutenção e escadas rolantes e fixas, que estão mais à frente, no final da plataforma.

No caso de pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e crianças de colo, há o elevador disponível para acesso aos locais desejados na estação.

Nas próximas semanas, mais duas escadas rolantes passarão por manutenções preventivas. O público será alertado sobre a desativação temporária.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte