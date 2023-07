De Nigris, tradicional revendedor Mercedes-Benz, será representante BYD no ABC Paulista

Informação foi divulgada pela marca chinesa nesta sexta-feira (21); Serão unidades em Santo André e São Caetano do Sul

ADAMO BAZANI

A De Nigris, tradicional revendedor da Mercedes-Benz, vai se tornar representante da marca chinesa de carros, caminhões e ônibus elétricos, BYD.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 21 de julho de 2023, pela fabricante de capital chinês.

Segundo o comunicado, duas unidades vão ser inauguradas ainda neste ano de 2023, uma em Santo André e outra em São Caetano do Sul.

O foco serão carros de passeio, mas pode haver ampliação para veículos de grande porte, tanto em vendas de ônibus e caminhões como em serviços, dependendo da procura.

“Recebemos a nomeação para rede BYD com extrema satisfação. A eletrificação tem crescido no Brasil, e queremos contribuir para a comercialização de veículos menos poluentes, mais silenciosos e eficientes, com menores custos de abastecimento e tributários, além de menor custos de manutenção. Acreditamos no crescimento da marca BYD no Brasil e, por isso, decidimos por investir juntos nesse projeto”, disse, segundo a nota, o acionista do grupo.Neto De Nigris.

O Grupo De Nigris foi fundado em 1964 e conta com 16 unidades, distribuídas pela Capital de São Paulo, Grande SP e pelo interior do estado, sendo nove no segmento de veículos comerciais.

“Trata-se de um grupo muito experiente em trabalhar com veículos de passeios em uma das principais regiões econômicas do Brasil. O grupo De Nigris será peça fundamental nessa popularização dos carros elétricos pelo país”, explicou o diretor de Vendas da BYD no Brasil, Henrique Antunes.

A empresa chinesa diz que atualmente possui 66 unidades de representação em cidades brasileiras. A previsão é alcançar a marca de 100 unidades até o final de 2023.

A rede tem 24 concessionárias em operação pelo país: São Paulo/SP (Dahruj), Vila Velha/ES (Vitória Motors), Curitiba/PR (Servopa), Rio de Janeiro/RJ (Itavema), Belo Horizonte/MG (Gogreen), Brasília/DF (Saga), Porto Alegre/RS (IESA), Ribeirão Preto/SP (Eurobike), Itajaí/SC (DVA), Fortaleza/CE (Carmais), Goiânia/GO (Eurobike), São José dos Campos/SP (Original), Vitória/ES (Vitória Motors), Recife/PE (Parvi), Campinas/SP (Dahrujconta Manaus/AM (Parvi), Cuiabá/MT (Saga), São José/SC (DVA), Juiz de Fora/MG (Gogreen), São Paulo/SP (Dahruj), Salvador/BA (Parvi), Uberlândia/MG (Gogreen), Guarulhos/SP (Original) e São Luís/MA (Original).

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes