BNDES seleciona empresas de consultoria para realização de Estudo Nacional de Mobilidade Urbana

Objetivo do estudo é reduzir o déficit de investimentos em sistemas de média e alta capacidade de transporte em 21 Regiões Metropolitanas

LUANA COUTINHO

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) está com seleção aberta para contratação de empresas de consultoria para realização de um Estudo Nacional de Mobilidade Urbana. O objetivo do estudo, que conta com a parceria do Ministério das Cidades, é criar uma estratégia para reduzir o déficit de investimentos em sistemas de média e alta capacidade (TPC-MAC) de transporte em 21 Regiões Metropolitanas.

A parceria entre o BNDES e o Ministério das Cidades tem três finalidades:

elaboração de uma visão consolidada das necessidades de investimento em TPC-MAC nas 21 RMs com população conurbada superior a 1 milhão de habitantes;

formação de uma carteira de concessões e parcerias público-privadas que promovam investimentos para melhoria dos serviços públicos; e

oferecimento de insumos para apoiar a coordenação de esforços interfederativos para implantação dos projetos.

O investimento no estudo será feito com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos e a contratação da consultoria seguirá o regulamento vigente.

A primeira etapa do processo, RFI (Request for Information), tem como objetivo conferir transparência ao procedimento de contratação das consultorias; mapear a qualificação técnica de empresas interessadas; coletar elementos para estimar o valor de referência da contratação e permitir o envio de sugestões de contribuições ao TET (Termo de Especificações Técnicas) do projeto.

Empresas interessadas em participar do processo devem informar as experiências relevantes para a realização do Estudo Nacional, suas cotações de preços para a execução dos serviços, além de preencher o formulário de participação, disponível no site do BNDES. Após o preenchimento, o formulário deve ser enviado para o e-mail mobilidade.urbana@bndes.gov.br até o dia 28 de julho de 2023.

Os detalhes do escopo do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana está na minuta do TET, incluindo entregas esperadas e prazos. No documento também está descrito o formato da contratação, especializações requeridas e informações adicionais sobre o processo.

Entre os dias 24 e 26 de julho de 2023, o BNDES disponibilizará agendamento de reuniões virtuais para esclarecimentos de dúvidas.

A ANTP (Associação Nacional de Transportadores Públicos) assinou em junho um Protocolo de Intenções com o BNDES com vistas a promover a articulação institucional para apoiar o desenvolvimento do Estudo Nacional de Mobilidade Urbana.

O formulário de participação e outros detalhes sobre o processo estão disponíveis no site do BNDES.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte