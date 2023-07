ANTT autoriza Satélite Norte a implantar linha entre Fortaleza e Goiânia com várias cidades podendo ser atendidas no trecho

Expresso Maringá fará operação simultânea de linhas interestaduais nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul

ALEXANDRE PELEGI

O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 21 de julho de 2023, três decisões em atendimento a pedidos de diferentes empresas do transporte regular.

Pela Decisão Supas nº 419: deferido o pedido da Expresso Satélite Norte Ltda para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha FORTALEZA (CE) – GOIÂNIA (GO), prefixo 03-0133-00, com as seguintes seções:

I – de AÇAILÂNDIA (MA) e BURITICUPU (MA) para ANÁPOLIS (GO), ARAGUAÍNA (TO), COLINAS DO TOCANTINS (TO), GOIÂNIA (GO), GUARAÍ (TO), GURUPI (TO), MIRANORTE (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), PORANGATU (GO), TERESINA (PI), URUAÇU (GO);

II – de ANÁPOLIS (GO), GOIÂNIA (GO) e URUAÇU (GO) para PORTO FRANCO (MA), SANTA LUZIA (MA);

III – de ARAGUAÍNA (TO) para ANÁPOLIS (GO), GOIÂNIA (GO), PORANGATU (GO), PORTO FRANCO (MA), SANTA LUZIA (MA), URUAÇU (GO);

IV – de BACABAL (MA) para ANÁPOLIS (GO), ARAGUAÍNA (TO), COLINAS DO TOCANTINS (TO), FORTALEZA (CE), GOIÂNIA (GO), GUARAÍ (TO), GURUPI (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), PORANGATU (GO), SOBRAL (CE), TERESINA (PI), URUAÇU (GO);

V – de CAXIAS (MA) para ANÁPOLIS (GO), ARAGUAÍNA (TO), COLINAS DO TOCANTINS (TO), FORTALEZA (CE), GOIÂNIA (GO), GUARAÍ (TO), GURUPI (TO), MIRANORTE (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), PIRIPIRI (PI), PORANGATU (GO), SOBRAL (CE), TERESINA (PI), URUAÇU (GO);

VI – de COLINAS DO TOCANTINS (TO) e ARAGUAÍNA (TO) para ANÁPOLIS (GO), GOIÂNIA (GO), PORANGATU (GO), PORTO FRANCO (MA), SANTA LUZIA (MA), URUAÇU (GO);

VII – de ESTREITO (MA) para ANÁPOLIS (GO), ARAGUAÍNA (TO), COLINAS DO TOCANTINS (TO), GOIÂNIA (GO), GUARAÍ (TO), GURUPI (TO), MIRANORTE (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), PORANGATU (GO), URUAÇU (GO);

VIII – de FORTALEZA (CE) para ACAILANDIA (MA), ANÁPOLIS (GO), ARAGUAÍNA (TO), BURITICUPU (MA), COLINAS DO TOCANTINS (TO), ESTREITO (MA), GOIÂNIA (GO), GUARAÍ (TO), GURUPI (TO), IMPERATRIZ (MA), MIRANORTE (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), PORANGATU (GO), PORTO FRANCO (MA), URUAÇU (GO);

IX – de GUARAÍ (TO) para ANÁPOLIS (GO), GOIÂNIA (GO), PORANGATU (GO), PORTO FRANCO (MA), SANTA LUZIA (MA), URUAÇU (GO);

X – de GURUPI (TO) para ANÁPOLIS (GO), GOIÂNIA (GO), PORTO FRANCO (MA), SANTA LUZIA (MA), URUAÇU (GO);

XI – de IMPERATRIZ (MA) para ANÁPOLIS (GO), ARAGUAÍNA (TO), COLINAS DO TOCANTINS (TO), GOIÂNIA (GO), GUARAÍ (TO), GURUPI (TO), MIRANORTE (TO), PORANGATU (GO), TERESINA (PI), URUAÇU (GO);

XII – de JARAGUA (GO) para AÇAILÂNDIA (MA), ARAGUAÍNA (TO), BURITICUPU (MA), COLINAS DO TOCANTINS (TO), ESTREITO (MA), GUARAÍ (TO), GURUPI (TO), IMPERATRIZ (MA), MIRANORTE (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), PORTO FRANCO (MA), SANTA INÊS (MA), SANTA LUZIA (MA);

XIII – de MIRANORTE (TO) para ANÁPOLIS (GO), GOIÂNIA (GO), PORANGATU (GO), PORTO FRANCO (MA), SANTA LUZIA (MA), URUAÇU (GO);

XIV – de PARAÍSO DO TOCANTINS (TO) para ANÁPOLIS (GO), GOIÂNIA (GO), PORTO FRANCO (MA), SANTA LUZIA (MA), URUAÇU (GO);

XV – de PERITORO (MA) para TIANGUA (CE);

XVI – de PIRIPIRI (PI) para AÇAILÂNDIA (MA), ANÁPOLIS (GO), ARAGUAÍNA (TO), BACABAL (MA), BURITICUPU (MA), COLINAS DO TOCANTINS (TO), ESTREITO (MA), FORTALEZA (CE), GOIÂNIA (GO), GUARAÍ (TO), GURUPI (TO), IMPERATRIZ (MA), MIRANORTE (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), SOBRAL (CE), URUAÇU (GO);

XVII – de PORANGATU (GO) para GURUPI (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), PORTO FRANCO (MA), SANTA LUZIA (MA);

XVIII – de SANTA INÊS (MA) para ANÁPOLIS (GO), ARAGUAÍNA (TO), COLINAS DO TOCANTINS (TO), GOIÂNIA (GO), GUARAÍ (TO), GURUPI (TO), MIRANORTE (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), PORANGATU (GO), SOBRAL (CE), TERESINA (PI), URUAÇU (GO);

XIX – de SOBRAL (CE) para AÇAILÂNDIA (MA), ANÁPOLIS (GO), ARAGUAÍNA (TO), BURITICUPU (MA), COLINAS DO TOCANTINS (TO), ESTREITO (MA), GOIÂNIA (GO), GUARAÍ (TO), GURUPI (TO), IMPERATRIZ (MA), MIRANORTE (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), PORANGATU (GO), URUAÇU (GO);

XX – de TERESINA (PI) para ANÁPOLIS (GO), ARAGUAÍNA (TO), COLINAS DO TOCANTINS (TO), ESTREITO (MA), FORTALEZA (CE), GOIÂNIA (GO), GUARAÍ (TO), GURUPI (TO), MIRANORTE (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), PORANGATU (GO), SOBRAL (CE), URUAÇU (GO); e

XXI – de TIMON (MA) para ANÁPOLIS (GO), ARAGUAÍNA (TO), COLINAS DO TOCANTINS (TO), FORTALEZA (CE), GOIÂNIA (GO), GUARAÍ (TO), GURUPI (TO), MIRANORTE (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), PIRIPIRI (PI), PORANGATU (GO), SOBRAL (CE), TIANGUA (CE), URUAÇU (GO).

Pela Decisão Supas nº 420 a agência indeferiu (negou) o pedido da Amatur Amazonia Turismo Ltda para realizar operação simultânea da linha interestadual PORTO VELHO (RO) – RIO BRANCO (AC), prefixo nº 22-0029-00, com os serviços intermunicipais de PORTO VELHO (RO) para JACI PARANÁ (RO), NOVA MUTUM (RO), entroncamento BR[1]364/BR-425, ABUNÃ (RO), VISTA ALEGRE DO ABUNÃ (RO), EXTREMA (RO) e NOVA CALIFÓRNIA (RO).

Por fim, a Decisão Supas nº 421 atendeu ao pedido da Expresso Maringá Ltda para realizar operação simultânea das linhas interestaduais MARINGÁ (PR) – CAMPO GRANDE (MS), prefixo 09-0110-00, e PARANAVAÍ (PR) – CAMPO GRANDE (MS), prefixo 09-0113-00, no trecho de PARANAVAÍ (PR) para CAMPO GRANDE (MS). Esta Decisão entra em vigor 10 dias após a data de sua publicação.

Pela Deliberação nº 220 a Diretoria Colegiada da ANTT aplicou a pena de cassação em face da empresa Agência de Viagens New World Ltda extinguindo-se a autorização para prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes