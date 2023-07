Transriver Transportes conta com 150 novos ônibus da Caio em sua frota, para transporte de alunos do Rio de Janeiro (RJ)

Coletivos são do modelo Apache Vip

LUANA COUTINHO

A empresa Transriver Transportes chega, neste mês de julho, a marca de 150 unidades adquiridas do modelo de ônibus Apache Vip, da Caio.

A Transriver atua há mais de 42 anos no transporte coletivo de passageiros e é uma das empresas que participa do projeto “Ônibus da Liberdade”, que transporta gratuitamente alunos da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro.

Os ônibus Apache Vip produzidos para a Transriver tem capacidade para 42 passageiros sentados e duas portas com acesso dianteiro.

A configuração interna traz detalhes específicos para o transporte de estudantes, como os cintos de segurança instalados em todas as poltronas, incluindo as reservadas. A área para cadeira de rodas possui cintos de segurança localizados em diferentes pontos para fixá-la e proporcionar total segurança para o passageiro durante os trajetos. Para completar os itens de acessibilidade, as unidades contam com solicitação de parada em braile e elevador.

Os veículos estão preparados para receber microcâmeras e sistema de rádio, além de contarem com validadores eletrônicos.

O salão interno é equipado com ar condicionado e vidros com barreiras aos efeitos solares na cor fumê, conferindo conforto térmico. Itinerários eletrônicos em LED, instalados em pontos estratégicos da carroceria, proporcionam melhor visibilidade dos itinerários.

A pintura de todas as unidades segue o padrão visual dos veículos destinados para o transporte especial de alunos, nas cores azul e branca, e logotipo que identifica o Programa “Ônibus da Liberdade”.

O representante de vendas da Caio na região, Jorge Priori, explica que as linhas de ônibus que fazem parte do projeto atendem alunos que moram onde não há oferta de transporte público. “Além disso, todos os ônibus estão preparados para transportar Pessoas com Deficiência (PcD), com segurança e conforto”, complementa Priori.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte