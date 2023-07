Salvador (BA) recebe mais de 20 novos ônibus climatizados nesta quinta (20), que irão operar nos bairros de Mirantes e Periperi

Coletivos são equipados com motor Euro 6 e atuarão em quatro linhas; município conta com total de 546 veículos com ar-condicionado

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta quinta-feira, 20 de julho de 2023, foram entregues pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) mais de 20 novos ônibus climatizados que irão operar no sistema de transporte público de Salvador (BA).

Os coletivos irão circular nos bairros de Mirantes e Periperi, nas seguintes linhas:

1633 – Mirantes de Periperi x Ondina

1636 – Mirantes de Periperi x Boca do Rio/Imbuí (via BR 324)

1637 – Mirantes de Periperi x Boca do Rio/Imbuí

1649 – Mirantes de Periperi x Estação Cidadela

Com esta melhoria, que faz parte da renovação anual da frota, a cidade baiana terá um total de 546 ônibus equipados com ar-condicionado.

Os veículos possuem motor Euro 6, mais recente no que se refere a tecnologia que busca diminuir a emissão de gases poluentes e ruídos, além de possuírem maior eficiência energética e economia de combustível.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte