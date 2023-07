Prefeitura estende por seis meses prazo para projeto básico do corredor Radial Leste I, zona Leste de São Paulo

Consórcio justifica prazo maior que o previsto diante da complexidade e das particularidades do trabalho

ALEXANDRE PELEGI

A SPObras, empresa vinculada à Siurb – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana da capital paulista, decidiu adiar por seis meses o prazo de conclusão do contrato assinado em 2022 para execução dos projetos de implantação do Trecho 1 do Corredor Radial Leste.

O Corredor será implantado entre o Terminal Dom Pedro II, na região central, e a Avenida Aricanduva, na zona Leste de São Paulo.

Como publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 20 de julho de 2023, o prazo de entrega foi postergado por seis meses a contar de 26 de junho passado.

Assinado com o Consórcio Projetista Corredor Leste I, o contrato no valor de quase R$ 9 milhões (R$ 9.896.739,61) tinha vigência por seis meses a contar de 27 de setembro de 2022, portanto com prazo de entrega até 26 de março de 2023. Com o prazo vencido, um primeiro aditamento foi feito alterando o prazo até 26 de junho, a partir de quando começa, agora, a contar o novo cronograma.

Com isso, os projetos projetos de implantação do Trecho 1 do Corredor Radial Leste deverão ser finalizados somente no fim de 2023.

O Consórcio apresentou novo cronograma físico-financeiro, sob a justificativa de que o ajuste é necessário “tendo em vista que a elaboração do projeto básico demandou maiorndo tempo que o previsto, decorrente da sua complexidade e das particularidades”.

Não houve alteração nos valores originais.

LICITAÇÃO DAS OBRAS FOI SUSPENSA PELO TCM

Como mostrou o Diário do Transporte, o Tribunal de Contas do Município determinou à SPObras a suspensão imediata da licitação das obras para implantação do BRT Radial Leste I por suspeitas de “irregularidades e inconformidades”. (Relembre)

A concorrência, lançada no final de dezembro de 2022, foi dividida em três lotes. A publicação do Despacho do Conselheiro Substituto Leven Mitre Vampré, suspendendo o certame, foi publicado na edição do Diário Oficial da Cidade de 21 de janeiro de 2023, poucos dias antes da sessão de abertura das propostas.

No dia 28 de junho o TCM liberou a concorrência para construção do BRT Radial Leste, que deve atender a quase 300 mil pessoas por dia e é uma promessa de mais de dez anos que ainda não saiu do papel.

PROJETOS

Como noticiou o Diário do Transporte, a SPObras divulgou em 06 de maio de 2022, a abertura de licitação para contratação de empresa ou consórcio de empresas para consolidação dos projetos básicos, serviços ambientais e projetos executivos da implantação do Trecho 1 do Corredor Radial Leste.

Apenas uma proposta foi apresentada: a do Consórcio Projetista Corredor Leste I, formado pelas empresas Geométrica Engenharia de Projetos Ltda, EGIS – Engenharia e Consultoria Ltda e Multiplano Engenharia Ltda.

Com valor estimado em edital de R$ 10 milhões (R$10.316.617,93), a proposta comercial apresentada pelo Consórcio foi um pouco abaixo deste valor: R$ 9.896.739,61.

CORREDOR

O empreendimento do Corredor Radial Leste Trecho I faz parte do Programa Corredores de Ônibus da Zona Leste de São Paulo, integrante do Programa de Mobilidade Urbana, a ser implantado pela São Paulo Obras S/A – SPObras e operado pela São Paulo Transportes S/A – SPTrans, responsável pela gestão do sistema de transporte municipal de São Paulo.

O Programa Corredores de Ônibus da Zona Leste de São Paulo compreende 76 km de extensão viária em planejamento.

O Corredor Radial Leste Trecho I terá início no Terminal Parque Dom Pedro II por onde os ônibus caminharão sobre o viaduto Nakashima, adentrará na Avenida Alcântara Machado em nível e seguirá pela Rua Melo Freire até o entroncamento da Rua General Souza Neto com a Avenida Conde de Frontin, após 200m da Avenida Aricanduva.

Em conjunto com o BRT Aricanduva, o objetivo do Corredor é estabelecer uma ligação estrutural de grande capacidade e eficácia para a circulação de ônibus, desde o extremo sudeste da cidade até a região central, informa o edital publicado pela SPObras.

O Corredor de Ônibus Radial Leste trecho I (Corredor Leste – Radial 1) compreenderá 9,5 km de extensão viária em planejamento. Veja a localização:

A extensão viária deverá comportar ainda, além das faixas de tráfego, os passeios, ciclovias, travessias, passarelas, encontros viários, Obras de Artes Especiais – OAE, Obras de Artes Correntes – OAC, paradas, buscando preferencialmente a travessia para acesso às estações em nível.

O projeto deve contemplar a faixa destinada à ciclovia no trajeto.

O pavimento para as faixas exclusivas deverá ser em concreto, enquanto para a faixa de tráfego geral será do tipo flexível.

As Paradas deverão ser projetadas respeitando uma distância aproximada de 600 m. Deverão ser dotadas de plataformas conforme padrões definidos pela SPTrans. Deverão ainda ser portar painéis eletrônicos informativos, de sinalização horizontal, vertical e semafórica específica para as travessias de pedestres.

Estão previstas inicialmente 24 paradas ao longo do corredor sendo 12 no sentido Bairro-Centro e 12 no sentido Centro-Bairro:

Parada Rua da Figueira;

Parada Men de Sá;

Parada Hipódromo;

Parada Bresser;

Parada Dr. Fomm;

Parada Serra de Jairé;

Parada Tuiuti (Metrô Tatuapé);

Parada Serra do Japi (CB);

Parada Serra do Japi (BC);

Parada Monte Serrat;

Parada Altair;

Parada Alarico Silveira.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes