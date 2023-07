Porto Alegre (RS) tem 305 novos abrigos de ônibus implementados através de parceria público-privada com Eletromidia

Locais são equipados com piso podotátil, espaço para cadeirantes, iluminação artificial, três tomadas USB, proteção para vento e chuva e informações das linhas

VINICIUS DE OLIVEIRA

A cidade de Porto Alegre conta com 305 novos abrigos de ônibus instalados, resultado de uma parceria público-privada entre a prefeitura, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e a concessionária Eletromidia.

Dos 305 abrigos instalados, 166 são do tipo A, com quatro assentos, e 139 do tipo B, com três assentos. Ambos modelos possuem piso podotátil, espaço para cadeirantes, iluminação artificial, três tomadas USB, proteção para vento e chuva e informações das linhas.

Além disso, o projeto implementou, dentre os 305 abrigos, 70 versões sustentáveis, que levam placas fotovoltaicas para geração de energia, e 50, de 100 previstos, com acesso gratuito ao wi-fi e conexão 5G.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte