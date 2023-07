Linha de ônibus de Campinas (SP) tem mudança em horário de operação a partir desta quinta-feira (20)

Alteração vale para as partidas realizadas em dias úteis

LUANA COUTINHO

A linha de ônibus 405 – Jardim Petrópolis, de Campinas (SP), passará por ajustes de horário a partir desta quinta-feira, 20 de julho de 2023. A mudança será feita Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas).

As alterações serão feitas nas partidas realizadas nos dias úteis. Assim, o tempo de percurso da linha durante o dia passa a ser de 35 minutos e no período noturno, de 30 minutos.

A linha 405 liga o Jardim Petrópolis ao Terminal Central e passa pelo Jardim Telesp, Rodovia Santos Dumont (SP-075) e avenidas Prestes Maia e João Jorge.

Veja as mudanças:

Nas partidas do Jardim Petrópolis (rua João Cachine), a linha passa a circular com intervalos de 35 minutos entre 4h55 e 9h; e entre 17h10 e 18h20; 70 minutos entre 10h10 e 16h; e 60 minutos entre 19h40 e 23h40. Já nas partidas do Terminal Central, terá intervalos de 35 minutos entre 5h30 e 8h25; e 16h35 e 18h55; 70 minutos entre 9h35 e 15h25; e 60 minutos entre 20h10 e 0h10.

Os horários estão disponíveis no site da Emdec.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte